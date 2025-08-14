Владимиру Литвиненко исполнилось 70 лет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поздравил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко с 70-летием.

"На протяжении многих лет Вашего плодотворного труда на посту ректора Санкт-Петербургского горного университета, с недавних пор носящего имя императрицы Екатерины II, возглавляемый Вами вуз не просто высоко держит планку, но и задает тренды для всей страны, по праву войдя в число первых площадок апробации новой национальной модели высшего образования", - говорится в тексте поздравления, который предоставила ТАСС пресс-служба министра.

Фальков отметил "зримый созидательный вклад", который Литвиненко внес в развитие геологической науки и горной промышленности, а также обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. "Отрадно, что свой юбилей Вы встречаете в прекрасной форме, уверенно глядя вперёд, концентрируясь на развитии университета и новой модели высшего образования. Можно сказать, что созидание – Ваше жизненное кредо. И в этом - залог наших общих будущих побед!" - отметил министр.

Фальков также поблагодарил ректора за участие в обсуждениях актуальных вопросов развития отечественной науки и высшего образования. "Особенно ценно, что государственный подход к подготовке инженерных кадров Вы всегда продвигаете собственным примером", - заявил он.