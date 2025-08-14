Проект предоставляет иностранным студентам возможность познакомиться с достижениями российской науки и преимуществами обучения в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек из 44 стран стали участниками пятого сезона проекта "Летний университет" - ключевой площадки для глобального академического и культурного обмена. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Летний университет" успешно реализуется с 2021 года. За это время он доказал свою эффективность как инструмент научно-образовательной дипломатии. Только в этом году в проекте приняли участие более 1,2 тыс. человек из 44 стран, а за все время - более 5 тыс. "Летний университет" предоставляет иностранным студентам возможность познакомиться с достижениями российской науки и преимуществами обучения в нашей стране. Инициатива отвечает стратегической цели по увеличению числа иностранных студентов в отечественных вузах, поставленной президентом России Владимиром Путиным", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

"Летний университет" проводится в рамках федерального проекта "Россия в мире" национального проекта "Молодежь и дети". Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, проект реализуется при участии крупнейших компаний, таких как Росатом, "Русал" и "Уралмашзавод".

"В рамках "Летнего университета" специалисты ведущих компаний проводят мастер-классы для студентов, консультируют ребят в части построения траектории профессионального развития. У каждого участника проекта есть возможность лично оценить современные образовательные программы наших университетов: в этом году для них были доступны семинары и лекции по пяти направлениям - гуманитарному, инженерному, экономическому, ИТ и социальному", - приводятся в сообщении слова министра.

По информации аппарата вице-премьера, прием иностранных студентов осуществляли три ведущих российских вуза - Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет и Уральский федеральный университет. Кроме того, к проекту присоединились 13 вузов-партнеров из разных регионов России, они помогали реализовать разнообразные образовательные программы.

В проектной работе мультинациональные команды студентов разрабатывали решения для реального сектора экономики. Всего разработано и защищено 152 проекта. Также пятый сезон включил в себя насыщенную культурно-образовательную программу - посещение выставок и театров, спортивные мероприятия, индустриальные туры и знакомство с инфраструктурой российских вузов.