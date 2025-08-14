С полным списком площадок, где будут проходить кинопоказы, можно ознакомиться на сайте "Мособлкино"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 23 августа в 52 округах Московской области, кинопоказы будут организованы на 239 площадках. В этом году акция приурочена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В субботу, 23 августа, пройдет юбилейная X всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. <…> Показы фильмов в рамках "Ночи кино" пройдут в 52 округах Подмосковья на 239 площадках, среди которых как небольшие залы, так и кинотеатры под открытым небом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в программе акции 2025 года военная драма "Группа крови", сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина "Пророк".

Уточняется, что с полным списком площадок, где будут проходить кинопоказы, можно ознакомиться на сайте "Мособлкино".