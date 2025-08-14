Свои каналы в национальном мессенджере ранее завели МВД, МЧС и Генпрокуратура

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России завел официальный канал в национальном мессенджере Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подписка на канал "Следком" - это простой и надежный способ получения актуальной информации о работе следователей СК России по резонансным происшествиям максимально оперативно. Эксклюзивные фото и видео с места событий, официальные сообщения и заявления Следственного комитета России, все самое важное и интересное о деятельности ведомства теперь в Мax", - сказали в ведомстве.

Ранее свои каналы в Max завели МВД, МЧС и Генпрокуратура.