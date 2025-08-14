Депутаты от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев предложили снизить на 30% цену на проезд по платным дорогам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев направили письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с предложением снизить на 30% стоимость проезда по платным дорогам к курортным регионам в летний период для семей с детьми. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, автомобильный туризм является одним из ключевых факторов развития внутреннего туризма в России. Однако, отмечают депутаты, для многих семей доступность такого отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. "Так, цена проезда по ключевому южному маршруту - трассе М-4 "Дон" - с 2022 по 2025 год выросла более чем вдвое, достигнув 5 620 рублей в одну сторону в выходные и праздничные дни. Если учесть обратный путь, то общая стоимость составит 11 240 рублей", - подчеркнули они.

"Партия "Новые люди" предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь - август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 "Краснодар - Крымский мост" для семей с хотя бы одним ребенком", - говорится в документе.