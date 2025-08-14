В спасательной операции участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли почти с вершины Эльбруса альпиниста из Грузии, который сорвался с высоты и получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На высоте 5 200 м группа из пяти человек попросила о помощи. Один из участников восхождения сорвался со склона и получил травмы конечностей. Специалисты МЧС России эвакуировали 61-летнего альпиниста на поляну Азау и передали медикам", - сказали в ведомстве.

В спасательной операции участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).