В Липецкой области в сентябре состоится книжный фестиваль "Шкаф"

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Шкаф" пройдет в Быхановом саду Липецка 7 сентября 2025 года. Гости мероприятия смогут посетить детское шоу, рок-марафон, соревнования этно-диджеев, шахматный турнир и площадку буккроссинга, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Такие фестивали - не просто праздник любителей литературы, но и один из шагов в развитии культурной среды нашего города и региона в целом. Мы создаем пространство, где каждый - и ребенок, и взрослый - найдет для себя что-то важное: новые идеи, вдохновение и даже единомышленников", - отметил Артамонов.

По его словам, для детей организаторы фестиваля предусмотрели программу с играми, творческими мастер-классами, интерактивными представлениями и конкурсами. Для молодежи на площадке будет работать зона с активностями и интеллектуальными квизами. Помимо этого, организаторы запланировали скандинавскую ходьбу, дыхательную гимнастику цигун и марафон по вязанию для представителей старшего поколения.

В рамках мероприятия также состоится музыкальный марафон "Рок без перерыва". Ожидается, что в нем примут участие коллективы из Липецкой области, Тамбова, Воронежа и Москвы, добавил Артамонов.

Кроме того, на фестивале пройдет выставка работ липецких художников, книжных новинок и классики, ярмарка ремесленников, а также творческие встречи с поэтами и писателями.

"В рамках фестиваля наградят победителей и призеров детского чемпионата "Лидер чтения". Запланирована встреча команд "Что? Где? Когда?" открытого формата - для всех желающих", - добавил губернатор.