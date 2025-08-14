Сборник "Благодаря и вопреки. Штрихи к эпохе возрождения казачества" создали на основе газетных публикаций

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Семьсот экземпляров уникального документального сборника "Благодаря и вопреки. Штрихи к эпохе возрождения казачества" выпустят в Ставропольском крае. В нем будут представлены редкие материалы об истории казачества на Ставрополье, сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" председатель благотворительного фонда "Хоперцы", руководитель проекта "Мост времен: эпоха казачьего возрождения на Ставрополье" Наталья Гребенькова.

"Сборник "Благодаря и вопреки. Штрихи к эпохе возрождения казачества" создан на основе газетных публикаций, которые рассказывают про умельцев. Есть интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, материалы о разных мероприятиях, молодежных слетах. <…> Всего 700 экземпляров выпустим, из них около 100 экземпляров представим на презентации, которая пройдет в марте или апреле 2026 года, а все остальные экземпляры будут переданы в библиотеки, клубы и казачьи классы", - сообщила Гребенькова.

Она также отметила, что в рамках проекта будет выпущено 14 документальных фильмов. "У нас запланировано 14 документальных фильмов, и мы уже их все отсняли, заканчиваем монтаж. Я думаю, что к концу сентября уже все фильмы полностью будут выложены", - добавила спикер.