Глава Дагестана Сергей Меликов лично посетил Республиканский инновационный медколледж, которому присвоили имя погибшего бойца

МАХАЧКАЛА, 14 августа./ТАСС/. Медицинский колледж в Дербенте назвали в честь героя СВО Руслана Примова. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Сергей Меликов посетил Республиканский инновационный медколледж, которому присвоили имя погибшего бойца Руслана Примова. Здесь студенты провели экскурсию главе республики: показали экспонаты и рассказали о героических поступках дагестанца, с которым глава региона был знаком лично",- говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, Меликов осмотрел актовый зал, музей и специализированные кабинеты: они оснащены всем необходимым для студентов разных направлений обучения.

"Я хорошо знал Руслана. И когда услышал о его подвиге, не удивился. Таким он был - настоящий командир, обладатель крапового берета, целеустремленный в бою, добрый и искренний парень в жизни. Руслан отличался не только мужеством, но и большим сердцем. В 2022 году, находясь в зоне СВО в Запорожской области, он спас многодетную семью во время вражеского налета. Потом помогал им, поддерживал, и эта семья после его гибели даже приезжала в Магарамкентский район, на родину своего спасителя",- цитирует пресс-служба слова Меликова.

О герое

Руслан Примов - участник специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества. В 2023 году он героически погиб - майор накрыл своим телом сослуживца, приняв осколки на себя. Он сохранил жизнь товарищу ценой своей. В колледже герою открыли мемориальную доску и посвятили экспозицию. Здесь выставлены личные вещи героя СВО: удостоверение личности офицера, военная форма, школьный аттестат, виньетка, фотоальбомы, ордена и медали, грамоты и благодарности, награды за участие в спортивных соревнованиях и многое другое.