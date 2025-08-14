В качестве примера Евгений Знаменский привел участие миллионов людей в акции "Бессмертный полк"

ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, которому исполнилось 100 лет, в беседе с ТАСС отметил искренность патриотических чувств у граждан России. В качестве примера фронтовик, который 9 мая находился рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на параде Победы, привел участие миллионов людей в акции "Бессмертный полк".

"Самое главное - у нас есть патриотизм. Очень нравится то, что люди делают искренно. <...> Полк вот этот бессмертный - вот по этому только можно судить какой у нас народ. Миллионы [вышли] по всей стране с портретами", - сказал Знаменский.

Евгений Алексеевич также отметил развитие волонтерского движения в России и заинтересованность участия в нем молодежи.

Знаменскому исполнилось 100 лет 13 августа. Представитель ТАСС приехал в гости к фронтовику в его дом в Тульской области, чтобы поздравить фронтовика с юбилеем.

Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области, до призыва принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие "зажигалки", участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. За время войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага, на фронте был ранен, дважды контужен.

После войны был моряком, работал на Сахалине шофером. В 1956 году вернулся в Серпухов, работал в гараже маляром по покраске машин и художником-оформителем. Работал в школе-интернате художником, создал любительскую киностудию, снимал кино, артистами были школьники и учителя, а сам был режиссером, актером и оператором. После закрытия школы переехал в Домодедово, вышел на пенсию из органов МВД. Принимает активное участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.