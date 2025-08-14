В каждом районе проведут интерактивные лекции для молодежи, в которых примут участие герои и участники СВО, историки, политологи, общественные деятели

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. школьников из восьми муниципалитетов Республики Северная Осетия - Алания примут участие в патриотическом проекте "Дорогами мужества". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила общественный деятель, президент интеллектуального клуба "Альбус" РСО - Алания Жанна Бориева.

"Наш проект ["Дорогами мужества"] охватит до 3,5 тыс. человек только участников, не считая зрительскую аудиторию. Проект пройдет в таких районах как Ардонский, Алагирский, Моздокский, Правобережный, Пригородный, Кировский, Ирафский и Дигорский, во Владикавказе у нас около 300 тыс. жителей, там в двух муниципальных округах проведем", - сообщила Бориева.

По ее словам, в каждом районе будут проведены интерактивные лекции для молодежи, в которых примут участие герои и участники СВО, историки, политологи, общественные деятели. Следующим этапом пройдут тематические интеллектуальные соревнования в различных форматах среди школьников в возрасте от 14 до 17 лет, по итогам которых 12 человек от каждого округа примут участие в телевикторине.