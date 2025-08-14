Боеприпас ликвидировали на месте накладным зарядом

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны в селе Нижний Курп в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

"О находке в правоохранительные органы сообщил глава администрации сельского поселения Нижний Курп, который обнаружил подозрительный предмет вблизи мечети. Прибывшие на место росгвардейцы идентифицировали боеприпас как 76-миллиметровый снаряд периода Великой Отечественной войны со следами коррозии", - отметили в ведомстве.

Боеприпас был уничтожен на месте накладным зарядом сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН "Вершина" управления Росгвардии по КБР.