Перед Музеем Победы в День флага развернут самый большой триколор в стране

Его площадь составляет около 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. День Государственного флага РФ отметят в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 22 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Перед зданием музея развернут триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" России, к патриотическим акциям могут присоединиться все посетители.

"Уважение к флагу - это уважение к истории, культуре и традициям своей страны. Праздник российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей", - подчеркивают организаторы.

В праздничный день, в Музее Победы пройдет съемка клипа на песню "Флаг моего государства". Принять участие в съемках смогут все желающие вне зависимости от возраста. Участие в записи примет автор композиции заслуженный артист России Денис Майданов. В 10:30 у Музея Победы начнется церемония подъема Государственного флага РФ.

Участники волонтерских и молодежных организаций в 12:30 запустят в небо 400 воздушных шаров, окрашенных в цвета российского флага, и развернут большой триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны. Его площадь составляет около 1 тыс. кв. м. С приветственным словом к присутствующим обратятся Герои России. "В этот день участники программы "Время героев", волонтеры и активисты молодежных организаций соберутся, чтобы почтить символы национальной славы и отдать дань уважения подвигу героев России", - подчеркивают в музее.

Завершится день флешмобом, где более 300 детей выстроятся в цветах российского триколора.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.