От огня и подтопления наиболее пострадали 19 квартир

МАЙКОП, 14 августа. /ТАСС/. Кровля девятиэтажки Майкопа, где произошел пожар, а также наиболее пострадавшие от него квартиры будут отремонтированы за счет муниципальных и республиканских средств. От огня и подтопления наиболее пострадали 19 квартир, 7 из которых полностью выгорели, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам встречи с жителями многоэтажного дома.

Во вторник вечером в Майкопе в девятиэтажном доме загорелись мансарда и кровля. Пожар был локализован на площади 900 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

"Встретился с жителями многоэтажки по ул. Депутатская, 25 в Майкопе, где вечером 12 августа произошел большой пожар. Встреча стала продолжением совещания по данному ЧП. <…> Договорились с жителями, что ремонт кровли и наиболее пострадавших квартир проведем централизованно за счет муниципальных и республиканских средств. Расселенные в пункты временного размещения жители - а таких насчитывается уже 32 человека - получат материальную поддержку на первое время", - написал он.

Глава региона уточнил, что комиссия по оценке ущерба в основном завершила свою работу. По его словам, строители уже приступили к демонтажу сгоревшей крыши, попутно ведется работа по восстановлению газо-, водо- и электроснабжения. Мэрии и отраслевикам Кумпилов поручил держать эти вопросы на контроле: все требования безопасности при включении газа и электричества должны быть соблюдены, поскольку нельзя допустить угрозы новых возгораний.

"Кроме того, точечно выделим помощь на восстановление утерянного имущества. Постараемся отработать максимально оперативно, чтобы люди могли скорее вернуться к привычной жизни. Никого в беде не оставим", - добавил руководитель республики.