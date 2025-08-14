В список также включена американская Group 36

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило Reporters sans frontieres ("Репортеры без границ") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень также включена американская Group 36 ("Группа 36").

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ" на территории РФ.

"Репортеры без границ" - международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии. Она была основана в 1985 году в Монпелье, ее центральный офис базируется в Париже.