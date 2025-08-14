В Карелии прошла церемония захоронения останков 163 бойцов

Их подняли в рамках "Вахты памяти ФССП "Карельский фронт"

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония захоронения останков 163 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, прошла вблизи поселка Повенец в Карелии. Их подняли в рамках "Вахты памяти ФССП "Карельский фронт", сообщили в Telegram-канале управления ФССП по региону.

Масштабная патриотическая акция по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов Карельского фронта стартовала 5 августа. Она объединила более 250 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов. Раскопки проводили в Медвежьегорском районе при поддержке Союза поисковых отрядов Карелии.

"163 защитника Родины, погибшие в боях на Карельском фронте, подняты в рамках масштабной патриотической акции ФССП России по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония захоронения состоялась на братской могиле советских воинов, находящейся вблизи поселка Повенец Медвежьегорского района Республики Карелия", - сказано в сообщении.

Судебные приставы - участники вахты - нашли останки 130 бойцов, останки еще 33 погибших удалось обнаружить карельским поисковикам отрядов "Медвежка", "По следам погибших самолетов", а также отряду "Медведи" имени Героя Советского Союза Петра Тикиляйнена.