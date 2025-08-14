Все объекты оборудуют освещением, дорожными знаками, разметкой, пешеходными переходами

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Дороги к семи школам и детским садам общей протяженностью более 15 км отремонтируют сразу в нескольких районах Кабардино-Балкарии (КБР). Работы завершат этой осенью, сообщили ТАСС в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

"В 2025 году в нормативное состояние приводятся дороги к семи образовательным учреждениям общей протяженностью 15 км. В селении Александровская уже завершен ремонт улицы Первомайской, где расположены начальная школа и школа №9. В селении Нейтрино капитально ремонтируется дорога к Нейтринной обсерватории и единственной школе населенного пункта", - пояснили в ведомстве.

Также в селе Малка на участке автодороги Малка - Ингушли, проходящем по улице Ленина, дорожники обеспечат безопасный доступ к двум школам и детскому саду. Кроме того, в Ташлы-Тала ремонтируют подъезд к единственной школе села.

Все объекты оборудуют освещением, дорожными знаками, разметкой, пешеходными переходами и при необходимости - барьерными ограждениями.

Работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".