Власти Оренбургской области и "Роснефть" представили новый туристический маршрут

В частности, путь позволяет посетить село Державино, в котором сохранился храм XVIII века

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и "Роснефть" представили новый маршрут для автотуристов "Степные истории", пролегающий от города Бузулук в Аксаково по живописным ландшафтам Западного Оренбуржья. Об этом говорится в сообщении компании.

Презентация туристического автомаршрута прошла в Бузулуке на АЗС "Башнефть" (входит в "Роснефть"), отмечается в сообщении. Следуя по маршруту "Степные истории" протяженностью 250 км, путешественники смогут посетить Национальный парк "Бузулукский бор" - крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет.

Кроме того, автотуристы встретят на пути пещерный скит Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Бузулуке, а также святой источник, часовню и кельи, которые соединены сводчатыми галереями, добавили в компании. Поэтическая и музыкальная точка на маршруте - село Воронцовка, которое основал граф Воронцов в XVIII веке. "Здесь впервые взял в руки гитару будущий бард Владимир Высоцкий. В сельском клубе его имени хранятся редкие фотографии, гитара, письма и память о легендарном госте", - подчеркнули в компании.

Маршрут также позволяет посетить село Державино - имение семьи Державиных, оно было основано в 1750 году отцом известного русского поэта и государственного деятеля эпохи просвещения. В селе сохранился храм XVIII века, построенный на средства Гавриила Романовича Державина. Кроме того, туристам может быть интересно село Преображенка Бузулукского района - оренбургское имение семьи Карамзиных. Именно здесь почти 300 лет назад появился на свет "граф российской истории" Николай Карамзин.

Завершается маршрут в Бугурусланском районе, где в июле 2025 после масштабной реставрации открылся музей-заповедник писателя Сергея Аксакова. На территории площадью более 500 га восстановлены не только здания, но и весь исторический ландшафт.

Как отметили в компании, туристический проект - результат совместной работы с региональными властями, направленной на развитие внутреннего туризма и инфраструктуры. "Роснефть" создает комфортные условия для автопутешественников, повышая качество услуг на своих АЗС и активно развивая придорожный сервис. Новый маршрут уже представлен на специальной информационно-сервисной платформе "Роснефти" - "Горизонты России: Поехали с нами!".

Оренбургская область - один из ключевых регионов деятельности "Роснефти". "Степные истории" стал третьим туристическим маршрутом региона, разработанным "Роснефтью" и региональными властями. В 2024 году был открыт межрегиональный маршрут "Сила природы" из Оренбурга в столицу Башкортостана Уфу и "Реликтовая жемчужина" - из столицы области в Бузулукский бор. "Роснефть" совместно с партнерами разработала уже свыше 40 маршрутов для автопутешествий по регионам РФ.