В Калининградской области сформируют реестр пострадавших ипотечников ИЖС

Число таких заемщиков в регионе составляет порядка 60 человек

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области создадут реестр граждан, которые взяли ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов, но пострадали из-за недобросовестных подрядчиков. Соответствующий указ издан министерством регионального контроля, сообщили на сайте областного правительства.

"Соответствующий указ издан министерством регионального контроля (надзора). Документ предусматривает формирование реестра граждан, которые заключили договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории Калининградской области посредством ипотеки, но были обмануты недобросовестным подрядчиком", - сказано в сообщении.

По данным министерства, число таких заемщиков в регионе, по предварительным данным, составляет порядка 60 человек, сумма ущерба - около 150 млн рублей. Жалобы поступили на пять компаний-застройщиков. Власти получили от правоохранительных органов информацию о возбуждении ряда уголовных дел в отношении руководителей предприятий.

Ранее соответствующее поручение во время прямой линии дал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он также поручил организовать взаимодействие с другими регионами, где есть такие случаи.