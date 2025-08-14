Самарская область готова принять международные соревнования дронов

Состязания пройдут на футбольном стадионе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Самарская область готова проводить международные соревнования по гонкам дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"В ноябре в Самарской области стартует президентский форум "Россия - спортивная держава", и мы будем впервые проводить чемпионат России по беспилотным системам на футбольном стадионе, 40-тысячнике. Это будет зрелищно, но самое главное, что мы хотим таким образом показать, что мы готовы проводить международные соревнования, чемпионат мира по этим технологиям здесь, в России. Соответствующую заявку будем показывать", - отметил он.

Форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.