Херсонская молодежь поучаствовала в межрегиональном слете в Адыгее

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал особенным моментом встречу у костра с главой республики Муратом Кумпиловым

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Молодежь из Херсонской области приняла участие в слете, организованном в Адыгее. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В горах Адыгеи завершился межрегиональный слет "Фишт", собравший 500 талантливых ребят со всей России, а также друзей из Беларуси и Абхазии. Среди них - и делегация из Херсонской области: шесть активных, энергичных, по-хорошему амбициозных представителей нашей молодежи. Слет - это спортивные баталии, творческие выступления, мастер-классы и настоящие экологические акции. Херсонцы не только участвовали, но и показали себя с лучшей стороны", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, особенным моментом стала встреча у костра с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. "Разговор получился по-настоящему серьезным: патриотическое воспитание, поддержка инициатив, развитие регионов. Наши ребята не остались в стороне - рассказали о Херсонщине, о проектах, которые уже меняют жизнь, и о том, что готовы делать еще", - добавил он.