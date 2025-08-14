В школах Самарской области откроют посвященные беспилотным технологиям классы

В 2025 году создадут 10 таких классов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Классы, посвященные беспилотным системам, откроют во всех школах Самарской области в течение пяти лет. В 2025 году будет создано 10 таких классов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"В каждой школе Самарской области в течение пяти лет появится класс "Российские технологии", полностью посвященный беспилотным системам. Все, что там будет, - 3D-принтеры, беспилотники, - все будет российского производства", - сообщил он.

По словам Федорищева, программа стартует в этом году, когда будет создано 10 классов. В течение пяти лет аналогичные оборудуют в 658 школах, заверил губернатор.

В Самарской области создан региональный кластер беспилотных авиационных систем (БАС), в который вошли шесть организаций. Разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года. С конца 2023 года Самарская область приступила к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. По нацпроекту планируют создать наземную инфраструктуру для выполнения полетов дронов, оснастить оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закупить беспилотные авиационные системы для нужд, связанных с охраной лесов.