В Мурманской области произошло первое северное сияние в сезоне

Явление можно наблюдать с конца августа по апрель

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Первое северное сияние после окончания полярного дня, когда солнце вообще не заходит за горизонт, зафиксировали в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Северное сияние в Мурманской области можно увидеть даже летом. Сегодня ночью зафиксировали первое после окончания полярного дня. Сезон открыт, ждем всех в гости", - написал он.

Комитет по туризму Мурманской области обращает особое внимание на важность безопасности при организации охоты за северным сиянием и советует пользоваться услугами сертифицированных гидов. Также для безопасного наблюдения за северным сиянием в регионе работают специализированные объекты, оснащенные всем необходимым как для одиночных, так и групповых туристов. На подъездах к ним установлены информационные знаки "Северное сияние" и навигационные указатели.

В Мурманской области северное сияние можно наблюдать с конца августа по апрель. Вероятность увидеть его наиболее высока в зимние месяцы, особенно при низкой температуре и ясном небе.