Глава Белгорода назвал фейком сообщение об эвакуации города

Видеокомментарий создали при помощи ИИ

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Глава администрации города Белгорода Валентин Демидов назвал ложной информацию, распространяемую в нескольких социальных сетях, о подготовке плана эвакуации города и призывах граждан побывать в бомбоубежищах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, в котором мэр заявил о подготовке городскими властями плана эвакуации населения, который якобы будет задействован при ухудшении обстановки. Кроме того, в фейковой записи человек, похожий на Демидова, призывает граждан отправиться в ближайшее бомбоубежище и проверить возможность укрытия там во время атак.

"Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видеокомментарий - подделка, которую вероятно сформировали при помощи ИИ", - написал он.

Глава города уточнил, что оригинальное видео, которое злоумышленники взяли для создания фейка, опубликовано в его Telegram-канале в июне 2024 года. На нем мэр Белгорода поздравляет выпускников с окончанием школы.