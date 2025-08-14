В подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию в Дружковке и четырех деревнях

Накануне объявляли принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов региона в связи с продвижением ВС РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в городе Дружковка и четырех деревнях Андреевской общины, расположенных в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил глава военной администрации контролируемой украинскими властями части региона Вадим Филашкин.

"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также деревень Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины. <...> Всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 1 879 детей", - говорится в сообщении.

Накануне была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 14 населенных пунктов региона в связи с продвижением ВС РФ. В их число вошли город Белозерское, села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и поселок Святогоровка, села Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

"Находиться в регионе очень опасно <...>. Эвакуируйтесь вовремя!" - подчеркивается в сообщении. Филашкин призвал правоохранителей и местные власти как можно скорее организовать эвакуацию семей, где находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что все населенные пункты Донецкой Народной Республики, расположенные на стыке региона с Днепропетровской областью, с освобождением Искры перешли под контроль армии РФ. В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВС РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск (украинское название - Покровск) и Доброполье в ДНР. Украинские СМИ также пишут о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска. 12 августа экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в районе Красноармейска начался обвал фронта ВСУ. В тот же день главком ВСУ Александр Сырский распорядился направить резервы под Красноармейск из-за "непростой и динамичной ситуации".

В последнее время власти подконтрольной Украине части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта. Филашкин объявлял принудительную эвакуацию семей с детьми 8 августа, она коснулась 19 населенных пунктов Лиманской общины. Кроме того, более чем в 167 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР комендантский час действует 20 часов в сутки.