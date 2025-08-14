Образовательные программы дают ветеранам возможность почувствовать себя востребованными, отметила председатель Совета Федерации

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Региональные меры поддержки участников СВО в Севастополе являются существенными, а образовательные программы дают ветеранам возможность почувствовать себя востребованными. Об этом во время рабочей поездки в город сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это всегда очень трогательно, эмоционально и важно, когда ты напрямую говоришь с участниками специальной военной операции, ветеранами, понимаешь их потребности. <...> Кроме федеральной поддержки, Севастополь принял решение о своей региональной поддержке [участников СВО, и эти меры] очень существенные", - сказала Матвиенко после общения с участниками региональной образовательной программы "Севастополь - город героев".

Также она назвала важным то, что по образовательной программе "Севастополь - город героев" участники СВО могут получить образование, в том числе профессиональное или переподготовку, имеют возможность чувствовать себя востребованными.

"Вот эти ребята - это и есть сейчас современная кузница кадров для страны", - отметила Матвиенко.