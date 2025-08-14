В Вологде займутся проблемой обеспечения льготными лекарствами

Количество отсроченных рецептов составляло почти 3 тыс., сейчас насчитывается порядка 170, отметил губернатор города Георгий Филимонов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по обеспечению льготными лекарственными препаратами появится в Вологодской области, ее создадут для решения проблемы отсроченных рецептов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

"Уже проделана большая работа. Количество отсроченных рецептов составляло почти 3 тыс., сейчас - порядка 170. Но все-таки жалобы есть, и они продолжают поступать. Если коллектив областного Минздрава испытывает сложности, значит, к решению проблемы должны подключаться наиболее эффективные руководители и лучшие умы нашей команды. Не хватает финансовой аналитики, прогнозных показателей. Поэтому будем вместе вырабатывать алгоритм, чтобы побороть эту проблему", - сказал Филимонов.

Члены рабочей группы должны разработать дорожную карту решения проблемы, учитывая в том числе необходимые вложения из областного бюджета. Филимонов поручил выработать решение до 25 августа.

В Вологодской области, чтобы структурировать работу с льготниками, разработали систему "ПроМед", в поликлиниках открыли специальные кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства, увеличили количество государственных аптечных пунктов и оптимизировали работу склада "Фармация". Всего в 2025 году на обеспечение льготными лекарственными препаратами в регионе уже направили 3,9 млрд рублей.