На участие в конкурсе подали 1 872 заявки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга поддержит грантами в объеме 33 млн рублей более 400 проектов молодых ученых по итогам конкурса для студентов и аспирантов городских вузов, отраслевых и академических институтов. Всего на конкурс было подано более 1,8 тыс. заявок, сообщила пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина.

"В этом году на участие в конкурсе было подано 1 872 заявки по различным направлениям исследований в области технических, медицинских, гуманитарных, естественных и точных наук, а также культуры и искусства. По итогам проведенной Научным советом экспертизы были отобраны 440 проектов молодых ученых из 50 вузов и научных организаций города", - говорится в сообщении.

Работы участников оценивались по критериям: цели, задачи и достигнутые результаты; области возможного использования и степень готовности проекта к внедрению; значимость реализации проекта для Санкт-Петербурга, а также опыт научной деятельности конкурсанта по теме проекта. Больше всего победителей - из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (78 студентов и 47 аспирантов) и Национального исследовательского университета ИТМО (35 студентов и 57 аспирантов). Авторы лучших научных проектов получат премии правительства Санкт-Петербурга: 220 студентов по 50 тыс. рублей и 220 аспирантов по 100 тыс. рублей.

"Выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в научную деятельность - одна из важных составляющих стратегического приоритета развития Санкт-Петербурга <...> Ежегодно в нашем городе проводится свыше 20 различных конкурсов, охватывающих более 8,5 тысячи молодых исследователей - от школьников до кандидатов и докторов наук. <...> Уверен, что многие из сегодняшних победителей внесут весомый вклад в развитие нашего города и страны", - приводятся в сообщении слова Княгинина.