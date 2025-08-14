Создано пять домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. В пионерских лагерях Севастополя построили пять новых модульных домиков для летнего отдыха детей, в том числе из семей участников спецоперации, при поддержке Совета Федерации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

"Я хочу поблагодарить Валентину Ивановну [Матвиенко] за постоянное внимание к Севастополю. Это и строительство новых модульных домиков в наших пионерских лагерях. Благодаря личным усилиям Валентины Ивановны получили финансирование по этой программе, уже построили 5 домиков. Это нам существенно позволило расширить возможности летнего отдыха. Сегодня, когда у нас приоритетное право у семей участников специальной военной операции, мы должны иметь этот дополнительный запас, мы его успели вовремя создать", - сказал Развожаев.

По его словам, при поддержке Совфеда в городе была проведена большая работа по включению системы котельных, децентрализации Севастопольской ТЭЦ.

"11 котельных мы строим, большая часть из них уже будет готова и запущена в предстоящий отопительный сезон", - уточнил глава города.