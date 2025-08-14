В программу мероприятий вошли мастер-класс по живописи и обзорная экскурсию по музею-заповеднику

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Синергия добра" провел творческий день для детей участников специальной военной операции, проживающих в городе Волоколамске. Площадкой мероприятия стал музей-заповедник Архангельское, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Это третий благотворительный творческий проект, который проводится совместно с музеем-заповедником Архангельское. Инициатива направлена на предоставление уникальных возможностей для досуга, культурного обогащения психоэмоциональной реабилитации детей, чьи родители участвуют в СВО", - говорится в сообщении.

В программу мероприятий вошли художественный мастер-класс по живописи и обзорная экскурсию по музею-заповеднику. Представитель благотворительного фонда "Синергия добра" Виктория Максимова обратила внимание, что дети являются будущей опорой страны. "Поэтому мы вкладываем в детей внимание, знания и всю радость общения через творчество! Убеждены, что участие детей в подобных мероприятиях не только дарит им незабываемые впечатления, но и становится значимым шагом на пути к их психологической реабилитации", - сказала она.

В рамках проекта "Синергия добра" "Архангельское" уже посетили более 30 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также Курской и Белгородской областей. Ребята познакомились с историей усадьбы и участвовали в мастер-классах по живописи.

"Многие носители фамилии Юсуповых были известными благотворителями и меценатами, и проведение таких проектов в усадьбе - это правильное, хорошее продолжение замечательных традиций. Мы надеемся, что рассказ о жизни княжеской семьи усилит интерес к более глубокому изучению отечественной истории, а невероятные виды Дворца и парка вдохновят на творчество и создадут прекрасное настроение на целый день", - заключила первый заместитель генерального директора Музея-заповедника "Архангельское" Амуланга Учурова.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея-заповедника "Архангельское".