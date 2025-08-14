По словам председателя СФ, поставлено много нового современного медицинского оборудования, отремонтирован родильный дом

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Модернизация системы здравоохранения в Севастополе продолжается. Медицинские учреждения уже могут принимать пациентов и из других регионов, отметила председатель СФ Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Севастополь.

"Могу сказать, что за последние пять лет очень много изменилось в Севастополе. <...> Продолжается модернизация системы здравоохранения, завершено лицензирование. В таких условиях получил губернатор медицинские учреждения от Украины, что их даже лицензировать нельзя было", - сообщила Матвиенко.

Теперь же, по ее словам, поставлено много нового современного медицинского оборудования, отремонтирован родильный дом.

"Это, по сути, уже такой перинатальный центр, куда из других регионов приезжают. <...> Сейчас люди из близлежащих новых воссоединенных регионов, Херсонской области пользуются медицинскими учреждениями Севастополя. <...> Университету дали право готовить медицинские кадры. Это очень важно, [потому что] медицинское учреждение будет обеспечено кадрами", - сообщила Матвиенко.

Кроме того, она отметила, что при украинских властях больным надо было все "вплоть до пробирок для взятия крови" приносить с собой в больницы, а теперь медицинские учреждения всем обеспечены.