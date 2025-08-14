Источник в российских силовых структурах также подчеркнул, что украинских боевиков 156-й бригады дальше ждет только ускоренный курс реабилитации в госпиталях и возвращение на фронт

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляет последние резервные силы в бои под Юнаковку. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что командир 156-й бригады полковник Юрий Гупалюк прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

"156-ю бригаду стачивают под ноль в Юнаковке. Мы уже неоднократно писали о порочной практике комбрига Гупалюка раздавать свой личный состав в другие подразделения. Это привело к тому, что в штурмах и на позициях приходится использовать резервы. В сети стали распространяться некрологи убитых военнослужащих резервной роты 156-й бригады. А это значит, что последние остатки живой силы выдергиваются на передовую", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что украинских боевиков 156-й бригады дальше ждет только ускоренный курс реабилитации в госпиталях и возвращение на фронт.