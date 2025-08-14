На этих маршрутах установят информационные щиты и навигационные знаки, оборудуют туристические стоянки и места для отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Минтуризма Крыма в 2025 году благоустроит четыре этапа "Большой Крымской тропы" от Судака до Ангарского перевала, работы охватят порядка 90 км. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

В 2024 году власти Крыма заявляли, что в планах до конца года расширить туристический комплекс "Большая Крымская тропа" более чем в два раза, введя шесть новых этапов общей протяженностью 130 км.

"Минтуризма Крыма благоустроит еще четыре этапа "Большой Крымской тропы" общей протяженностью порядка 90 км от Судака до Ангарского перевала, [работы на которых] запланированы на 2025 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы охватят "Волшебный Эчки-Даг" (Краснокаменка - Солнечная долина), "Крымский парадиз" (Судак - гора Папа-Кая), "Места боев отряда 1-го Партизанского района" (гора Папая-Кая - Нижний Кок-Асан), "Судакские панорамы" - радиальный маршрут (Судак - Орта-Сырт).

До конца года на этих маршрутах установят информационные щиты и навигационные знаки, оборудуют туристические стоянки и места для отдыха.

Большая Крымская тропа - линейный маршрут, который пройдет вдоль побережья Черного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа пройдет через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. Она объединит более 3 тыс. туристических объектов, находящихся на маршруте и вблизи него. Всего в рамках проекта планируется благоустроить 52 участка тропы общей протяженностью 750 км.