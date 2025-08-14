В действующей редакции в наблюдательном совете должно быть не менее 5 и не более 11 членов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Состав наблюдательных советов автономных учреждений РФ может быть увеличен. Соответствующий законопроект, инициированный Минобрнауки РФ и находящийся в стадии обсуждения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает изложить часть 1 статьи 10 федерального закона "Об автономных учреждениях" в следующей редакции: "В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем семь и не более чем пятнадцать членов. <…> Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать половину от общего числа членов наблюдательного совета <…> Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну четверть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения".

В действующей редакции в наблюдательном совете должно быть не менее 5 и не более 11 членов. Число же представителей госорганов и органов местного самоуправления, как и число представителей работников самого учреждения, не должно превышать одну треть от общего числа членов совета.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие требования "не позволяют обеспечить вхождение в состав наблюдательного совета и представителей исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представителей органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения".

Законопроектом предлагается увеличить количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета, говорится в пояснительной записке. Также предлагается ограничить долю работников автономного учреждения в наблюдательном совете (не более одной четверти). По мнению авторов, это "позволяет исключить конфликт интересов ввиду сокращения возможности влияния на ключевые решения в ущерб поставленным перед автономным учреждением целям".

Автономным учреждением по закону признается некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти, публичной власти или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.