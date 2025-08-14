Министр культуры региона Артем Лагойский отметил, что школа уже в 2024 году была полностью оснащена музыкальными инструментами

СКАДОВСК /Херсонская область/, 14 августа. /ТАСС/. Скадовская детская школа искусств в Херсонской области получила кукольный театр, наборы для художника и гончарный круг в рамках национального проекта "Семья", передает корреспондент ТАСС.

"В рамках нацпроекта "Семья", конкретно под федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" за федеральную субсидию Министерством культуры Херсонской области для детской школы искусств был закуплен детский кукольный театр, наборы для художника и гончарный круг. Эта школа уже в прошлом году была полностью оснащена музыкальными инструментами, и мы придумали таким образом завлечь детей, чтобы не только музыка здесь развивалась, но и живопись, и театральное искусство", - рассказал ТАСС министр культуры региона Артем Лагойский.

Он напомнил, что целью проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" является поддержка юных талантов, создание комфортной среды для творчества и развитие потенциала детей.

"У нас в школе три отделения: это музыкальное искусство, театральное искусство, искусство живописи и декоративно-прикладное творчество. Мы долго ожидали подарков, которые нам сейчас преподнесли. В этом году нас посещал 91 человек, выпустились 23 ученика, осталось сейчас 68, но у нас очень много заявлений, дети приходят, хотят учиться на всех трех отделениях", - пояснила ТАСС и. о. директора Скадовской детской школы искусств Вера Гришина.