МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало проект списка олимпиад школьников и их уровней на новый учебный год. Ведомство предлагает утвердить актуальный перечень, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Утвердить по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации прилагаемые перечень олимпиад школьников и их уровни на 2025-2026 учебный год", - говорится в документе.

В новый проект не вошли утвержденные год назад Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей и Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. В перечне на 2025-2026 учебный год появились Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В. И. Вернадского и Международная музыкальная олимпиада.