Мужчина пролежал раненым в поле более 12 часов

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Нейрохирурги Курской областной клинической больницы провели уникальную операцию на позвоночнике жителю Беловского района, получившему тяжелые травмы при атаке беспилотника. Он пролежал раненым в поле более 12 часов, был найден и эвакуирован российскими военными, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Отмечено, что мужчина ехал на мотоцикле, когда заметил вражеский дрон и попытался скрыться в лесополосе. В результате взрыва его отбросило на землю, он потерял сознание и получил множественные повреждения, в том числе переломы ребер, шейного и нескольких грудных позвонков, разрыв связок и повреждение межпозвоночных дисков. Каркасная функция позвоночника была утрачена.

"Нейрохирурги Курской областной больницы провели уникальную операцию. <...> Чтобы поставить мужчину на ноги, необходимо было заменить поврежденные межпозвоночные диски на эндопротезы и скрепить позвонки металлоконструкцией. Операция проходила в два этапа и длилась порядка четырех часов", - написал Хинштейн.

Мужчина уже самостоятельно встает и передвигается, ему предстоит пройти курс реабилитации. Уже сейчас врачи делают благоприятный прогноз на полное выздоровление. "После восстановления он сможет вернуться к привычному образу жизни без каких-либо ограничений и даже заниматься спортом на любительском уровне", - добавил Хинштейн.