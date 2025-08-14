Обладателей грантов определило министерство образования Вологодской области по итогам конкурсного отбора

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В Вологодской области три ведущих вуза получат по 30 млн рублей на создание исследовательских лабораторий, написал в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

"Трем ведущим вологодским вузам направим 90 млн рублей на создание современных научно-исследовательских лабораторий. Обладателей грантов губернатора на развитие науки определило министерство образования региона по итогам конкурсного отбора", - написал Филимонов.

Каждому вузу выделят 30 млн рублей. Вологодский государственный университет получит средства на создание лаборатории "Оптические приборы и системы". Она позволит повысить уровень подготовки молодых инженеров для промышленных предприятий региона, включая Вологодский оптико-механический завод. Череповецкому государственному университету деньги направят на научно-исследовательскую лабораторию интеллектуальной промышленной робототехники, где будут готовить кадры для отраслей металлургии, машиностроения, разрабатывать и тестировать инновационные решения в области умной автоматизации и киберфизических систем.

Вологодская молочно-хозяйственная академия им. Н. В.Верещагина создаст лабораторию перспективных пищевых технологий, здесь будут проводить комплексные исследования новых технологий пищевой продукции, готовить специалистов для пищевой отрасли.