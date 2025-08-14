В частности, для студентов вузов первых-третьих курсов ежемесячную выплату увеличили с 3 тыс. до 5 тыс. рублей

СМОЛЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Дополнительные стипендии для студентов-целевиков областных и муниципальных учреждений будут повышены в Смоленской области с нового учебного года. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В смоленские вузы на программы бакалавриата и специалитета подано свыше 17 тыс. заявок на поступление, из них более 370 - на целевое обучение. С нового учебного года повысим дополнительные стипендии всем студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений. Подписал указ о принятых нововведениях", - отметил губернатор.

Согласно указу, для студентов вузов первых-третьих курсов ежемесячная выплата увеличена с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для студентов предпоследнего курса - с 4 тыс. до 7 тыс. рублей, для выпускников - с 5 тыс. до 10 тыс. рублей Для студентов колледжей и техникумов с первого по предпоследний курс выплата увеличена с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для выпускников - до 6 тыс. рублей.

Власти региона продолжат поддерживать ребят, которые на ЕГЭ по одному или нескольким предметам набрали более 90 баллов. Заключив договор целевого обучения с организациями Смоленской области, ежемесячно студенты первых-третих курсов будут получать 10 тыс. рублей, предпоследнего курса - 15 тыс. рублей, выпускного курса - 20 тыс. рублей.

В таком же размере стипендии, вне зависимости от результатов ЕГЭ, будут получать будущие учителя физики, математики, химии и биологии. После окончания учебы они смогут претендовать и на выплаты до 2 млн рублей для первоначального взноса по ипотеке.