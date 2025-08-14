Сорт показал наличие в составе до 78% карвакрола

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Маточник душицы сорта "Квазар" впервые в России высадили в Республике Крым, передает корреспондент ТАСС. Сорт, выведенный крымскими учеными, показал наличие в составе до 78% карвакрола - фитобиотика, который в условиях новых ограничений частично заменит антибиотики в животноводстве.

Сорт "Квазар" в течение 14 лет выводился кандидатом биологических наук, ученым-селекционером НИИ сельского хозяйства Крыма Еленой Мягких. За годы труда она смогла добиться высочайшего содержания в растении вещества карвакрола, а также высокого содержания эфирного масла. Это позволит исключить использование импортных аналогов и сделать продукты животноводства безопасными для человека.

"В связи с ограничением использования антибиотиков в животноводстве резко возрос спрос на сырье, содержащее карвакрол. В сырье сорта "Квазар" содержится до 1,5% эфирного масла на сырой вес и до около 4,5% на абсолютно сухой вес. И в этом эфирном масле содержится до 78% карбокрола - это фенол, сильный фитобиотик. Он может заменить антибиотики благодаря тому, что это вещество разрушает клеточную стенку бактерии, и бактерии гибнут", - сказала Мягких ТАСС, отметив, что потенциально вещество может применяться и для лечения людей, однако пока душица - малоизученное растение. Для применения его веществ к человеку потребуются серьезные дорогостоящие исследования.

В четверг 30 тыс. саженцев этого сорта впервые высадили на предприятии "Эфир" в Белогорском районе Республики Крым. Как ТАСС сообщил директор предприятия Андрей Тихонов, через год из посаженного материала планируется получить 100-120 литров эфирного масла. Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отметил, что Крым имеет колоссальный потенциал, чтобы стать лидером в производстве лекарственных растений. "Потенциал неисчерпаемый, учитывая климат и почвенные условия, - для формирования в этих растениях нужных нам веществ, например, масел, нужно действительно жаркое солнце и непростые условия. И, конечно же, не стоит забывать ученых наших институтов".

Об ограничении применения антибиотиков

С 1 марта 2025 г. согласно приказу Минсельхоза России от 2 ноября 2022 года № 776 вступило в силу требование о рецептурном отпуске ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения. В документе прописан порядок назначения ветпрепаратов, а также указан перечень лекарств, которые будут продаваться только по рецепту. В частности, только по рецепту будут продавать ветеринарные антибиотики, сильнодействующие, седативные средства и анестетики, гормональные препараты, а также противопаразитарные лекарства для сельхозживотных.

