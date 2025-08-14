В 2025 году проект получил название "Метаморфозы"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Аудиовизуальное шоу "Свет Суздаля" на территории Суздальского кремля проходит в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В 2025 году проект получил название "Метаморфозы" и посвящен истории русского искусства и творчества, передает корреспондент ТАСС.

Каждый год шоу посвящено новой теме. В 2025 году на стенах Суздальского кремля ожили образы, символизирующие путь русского народа от восхищения природой до создания шедевров, ставших гордостью мировой культуры. Организаторы подготовили 17 проекций, которые сделали Суздальский кремль порталом в историю и культуру. Мероприятие продлится до 17 августа.

На древних стенах показаны природные мотивы - бабочки, цветы, колосья пшеницы, птицы и реки. Эти изображения иллюстрируют, как русские мастера на протяжении веков превращали их в символы красоты и величия. В визуальной части шоу используются отсылки к традиционным народным ремеслам - искусной резьбе по камню, шитью и кружеву, ювелирному искусству, лаковой миниатюре Мстеры и изделиям художников из Гусь-Хрустального.

Через виртуальные проекции и тщательно подобранные образы мероприятие поднимает важные вопросы о роли искусства в жизни народа, а также о том, как традиции и ремесла формируют характер и дух нации. Как сообщили ТАСС в рамках пресс-тура, ежедневно шоу посещает около тысячи зрителей.