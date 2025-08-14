В соревновании примут участие спортсмены из 11 стран

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кубок мэра Москвы по гонкам дронов стартует в пятницу в Центральном парке инновационного центра "Сколково". Он продлится до 17 августа, общий призовой фонд составит 5 млн рублей.

В соревновании примут участие спортсмены из 11 стран. Россию представят семь команд из разных регионов, которые входят в состав сборной страны по гонкам дронов. Вход для зрителей на мероприятие свободный, регистрация не требуется.

Участники поборются за денежный приз в двух дисциплинах. Первой из них станет "Класс 330 - командный зачет" - круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Командам необходимо преодолеть все препятствия воздушной трассы и первыми завершить дистанцию в 50 кругов. Турнир пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В нем примут участие 16 команд, которые разделят на четыре группы. Две лучшие из каждой группы пройдут в следующий раунд. Призовой фонд составит 4 млн рублей.

Второй дисциплиной станет "Технический симулятор". Спортсмены выступят в личном и командном зачетах. Виртуальная трасса повторит траекторию реального трека, на котором сразятся участники дисциплины "Класс 330 - командный зачет". В программу вошли женский и мужской турниры для участников старше 14 лет и состязания юниоров и юниорок 10-17 лет. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Часть масштабного форума

Соревнование стало частью международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который стартовал 14 августа. В рамках мероприятия более 300 компаний представили свыше 700 экспонатов, демонстрирующих возможности применения роботов и беспилотников в различных секторах экономики. Среди них беспилотные комбайны для уборки урожая, БПЛА для мониторинга пожаров в лесах, роботы-манипуляторы для перевозки грузов, андрогинные роботы для магазинов, безэкипажные катера для спасения людей, беспилотные поезда, роботы - уборщики помещений и парков и другое. Также для гостей подготовили шахматный матч с участием дронов, состязания по преодолению препятствий, деловую программу, проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025", тематические шоу и выставку-конкурс "Дрон-гараж" с технологическими проектами около 100 компаний.

Форум "Беспилотные системы: технологии будущего" также стал частью форума "Территория будущего. Москва 2030", а инновационный центр "Сколково" - одной из его флагманских площадок. По поручению президента России Владимира Путина в марте этого года часть полномочий по управлению территорией "Сколково" передали правительству Москвы. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 марта. Ключевой задачей городских властей и Фонда "Сколково" стало комплексное развитие территории по столичным стандартам: повышение эффективности ее использования, модернизация транспортной сети и улучшение качества городской среды.

Сейчас на территории "Сколково" открыт технопарк, лаборатории, центры научных разработок и испытаний. Развита социальная инфраструктура: есть места досуга, гостиницы и офисные пространства, парки, скверы и сады. Создаются места для ведения бизнеса. Форум "Беспилотные системы: технологии будущего" продлится на этой площадке до 17 августа.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Беспилотные системы: технологии будущего".