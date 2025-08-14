Конференция объединит девелоперов, представителей власти и педагогического сообщества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Девелоперы, представители власти и педагогического сообщества встретятся на конференции "Строим не стены, а смыслы: управление запуском образовательного пространства" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге 15 августа. Эксперты выработают стратегию по созданию комфортной образовательной среды в Свердловской области, рассказали в оргкомитете форума "Педагоги России".

"Цель конференции - объединить ключевых участников строительной отрасли и системы образования для обсуждения точек взаимодействия, выработки совместных решений и стратегий по созданию комфортной образовательной среды в Свердловской области. Конференция станет площадкой для диалога между застройщиками, архитекторами образовательных пространств, руководителями муниципальных образовательных учреждений, собственниками лицензированных частных образовательных организаций, инвесторами и руководителями профильных органов исполнительной власти", - отметили в оргкомитете.

На пленарном заседании участники обсудят потребности образовательных учреждений, планы по строительству и модернизации учебных заведений в регионе, а также вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, пройдут специальные секции по архитектурным и технологическим решениям, по влиянию школ и детских садов на развитие территорий, по вызовам проектирования и многим другим вопросам. Также предусмотрены презентации инновационных решений для образовательной среды и нетворкинг-сессии.

Конференция пройдет при поддержке правительства и Общественной палаты региона.