Глобальных изменений в проведении процедуры не произошло, отметил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, вступит в силу с 1 сентября и будет содержать ряд нововведений. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, глобальных перемен в проведении процедуры не произошло.

"Но могу отметить важные, на мой взгляд, изменения. Так, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь", - сказал эксперт.

Среди других новшеств - в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Кроме того, после проведения исследований медорганизация должна будет обеспечить хранение биоматериалов в течение 3 месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях - в течение 5 лет.

"Считаю, что введение нового порядка направлено на приведение процедур медосвидетельствования на опьянение в соответствие с современными стандартами. Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке", - сказал Машаров.

Штрафы и алкотестеры

Он напомнил, что в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ водителя, отказавшегося пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, ждет штраф в 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. "Считаю, что ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики - это серьезный шаг к повышению безопасности на дорогах России", - отметил член ОП РФ.

В плане использования технических средств ничего не поменялось. "Как в новом, так и в старом порядке исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя устанавливается с помощью алкотестера. Соответственно, использовать новые модели оборудования нет необходимости, так как сама суть исследования выдыхаемого воздуха не изменилась", - уточнил Машаров.

Член ОП РФ отметил, что правила медосвидетельствования касаются не только водителей транспортных средств, но и других случаев проверки людей на употребление алкоголя и наркотиков, в том числе работников, появившихся на работе с признаками опьянения, несовершеннолетних, лиц, совершивших административные правонарушения или когда результат медосвидетельствования необходим для расследования уголовных дел и так далее.

Документ был утвержден приказом Минздрава РФ взамен предыдущих правил, действовавших с 2015 года. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.