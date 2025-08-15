В штабе трудились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей почти со всей страны

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Более половины добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) по несколько раз возвращались для работы в составе гуманитарной миссии в Курской области с момента создания штаба. С 7 августа 2024 года в регионе работали порядка 600 студентов-спасателей, сообщил ТАСС советник руководителя ВСКС Антон Гладилин.

В Курске был 7 августа 2024 года открыт объединенный штаб гуманитарной миссии. Работающие в нем добровольцы принимали и сортировали помощь, доставляемую в регион. Работа шла круглосуточно в три смены. В набор входили продукты, средства гигиены, одежда и предметы первой необходимости. За год в штабе работали добровольцы ВСКС почти со всей страны.

"За этот год на территории города Курск побывало более 600 добровольцев Российского студенческого корпуса спасателей, более половины из которых изъявили желание приехать сюда несколько раз", - сказал собеседник агентства.

Кроме оказания гуманитарной помощи, добровольцы из ВСКС и молодежка Народного фронта помогают в Курской области восстанавливать дома после обстрелов и атак беспилотников, разбирают завалы и проводят другие аварийно-восстановительные работы. Они также выезжали на тушение природных пожаров, ликвидацию последствий ДТП, поиски пропавших людей и помогали маломобильным гражданам.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.