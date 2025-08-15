В Курской области добровольцы более 30 раз ликвидировали последствия атак ВСУ

В частности, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей восстанавливали тепловой контур в доме на Союзной улице

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) с 7 августа 2024 года совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров и разрушений в результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом ТАСС сообщил советник руководителя ВСКС Антон Гладилин.

"За этот год добровольцы-спасатели совершили более 100 выездов на проведение аварийно-восстановительных работ, аварийно-спасательных работ, ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, тушение ландшафтных пожаров, вскрытие дверей в помощь гражданам города Курска и Курской области. Порядка 30 выездов было совершено для ликвидации последствий атак ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Гладилин добавил, что в августе 2024 года добровольцы ВСКС восстанавливали тепловой контур в курском доме на Союзной улице Курска. Тогда на МКД упала украинская ракета, ранения получили 15 жителей.

"В августе прошлого года на улице Союзной после прилета ракеты добровольцы-спасатели совершали несколько дней подряд работы по восстановлению теплового контура, по разбору завалов. Оказывали первую помощь пострадавшим, в том числе психологическую помощь. В апреле этого года порядка полутора недель добровольцы-спасатели также закрывали тепловой контур жилых домов, разбирали завалы, оказывали помощь пострадавшим", - рассказал он.