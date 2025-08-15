Он пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. заявок от молодежи поступило из Европы и США для участия в слете Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Это говорит о том, что западные партнеры выражают интерес к совместным проектам с Россией в области молодежной повестки, заявил ТАСС глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Гуров отметил, что в своей работе Росмолодежь придерживается позиции и вектора, который задает президент России Владимир Путин, выстраивает международное сотрудничество с зарубежными коллегами, усиливая диалог между странами.

"Россия была и остается местом притяжения молодежи со всего мира. Это доказал Всемирный фестиваль молодежи 2024 года. <…> Первый слет фестиваля пройдет уже в сентябре в Нижнем Новгороде, на который было получено более 62 тысяч заявок от молодежи из 175 стран мира. Из них, в частности, более 5 тысяч заявок из стран Азии, более 900 заявок - из европейских стран, 56 - из Великобритании, 49 - из США", - сообщил глава Росмолодежи.

Он подчеркнул, что российские инициативы вызывают живой интерес по всему миру, а партнеры "выражают готовность к реализации совместных проектов и работе над формированием глобальной молодежной повестки".

ВФМ объединил в 2024 году 20 тыс. участников из 190 стран мира. Путин поручил сохранять наследие фестиваля и продолжать работу, нацеленную на укрепление международного молодежного сотрудничества. Так, ВФМ будет проходить в России на регулярной основе - раз в шесть лет.

Помимо этого, каждые 6 лет 10 тыс. молодых людей со всего мира будут собираться на Международном фестивале молодежи, первый запланирован в Красноярске в 2026 году. Между этими событиями будут проводиться международные тематические слеты для двух тысяч участников из России и из-за рубежа. Первый слет пройдет в сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде.