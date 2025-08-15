В Хабаровском крае выявили дефицит вакцины от бешенства

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, поставки заявленной потребности вакцины придут в августе - сентябре 2025 года

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Дефицит антирабической вакцины выявлен в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Дефицит вакцины имеется", - проинформировали в министерстве.

Ведомство проводит анализ планов закупок антирабической вакцины в соответствии с национальным и эпидемическим календарями профилактических прививок и с показателями среднегодового ее расхода для медпомощи пострадавшим от укусов животных. Предварительный план по закупке вакцины согласовывается в соответствии с заявленным количеством вакцины учреждениями здравоохранения. Потребность в вакцине была заблаговременно направлена производителю, поставка была законтрактована. Полученный в мае этого года препарат распределили по медучреждениям здравоохранения Хабаровского края.

"Поставки вакцины за счет федеральных средств курирует Министерство здравоохранения РФ. Вместе с тем производитель вакцины акционерное общество "Микроген" проинформировал о том, что в виду длительного производственного цикла, следующие поставки заявленной потребности вакцины поставщиками будут осуществляться не ранее августа - сентября 2025 года", - сказали в министерстве здравоохранения края. Пока вакцина не поступала.