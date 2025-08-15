В Сихотэ-Алинском заповеднике открыли новый для науки вид гриба

Ученые назвали его крепидотус Соколова в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Петербургские микологи открыли новый для науки вид гриба на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Также там впервые в России обнаружили редкий индийский вид, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Одно из открытий - совершенно новый для науки вид. Ученые назвали его крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова, в благодарность за его многолетний труд в области охраны природы региона. Новый вид имеет небольшие плодовые тела красновато-коричневого цвета. Поселяется он исключительно на стволах тополя Максимовича - одного из характерных деревьев дальневосточных лесов", - сообщили в пресс-службе.

Также на территории заповедника впервые обнаружили крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь - впервые в России. Такая находка позволила пересмотреть информацию об ареале роста этого вида.

"Оба вида играют важную роль в лесных экосистемах - они разлагают мертвую древесину, обеспечивая круговорот веществ. Открытия свидетельствуют о том, что природа Сихотэ-Алинского заповедника хранит еще немало научных загадок и ждет своих исследователей. Каждая экспедиция может принести новые удивительные находки, расширяющие наши знания о биоразнообразии дальневосточных лесов и всей планеты", - отметили в пресс-службе заповедника.