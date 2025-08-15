Задерживается прибытие рейсов авиакомпании NordStar из Норильска, авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска, "России" из Сочи

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Прибытие и вылет семи рейсов задерживаются в международном аэропорту Красноярска. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Задерживается прибытие рейсов авиакомпании NordStar из Норильска, авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска, "России" из Сочи. Также задержан вылет двух рейсов в Москву, одного в Новосибирск и одного в Якутск разных авиакомпаний.

По данным Среднесибирского УГМС, утром 15 августа в Красноярске туман, небольшой ветер, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.